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2019年8月15日星期四
生命鬥士歐聯外吐烏氣 杜古甸克服心臟病 領克盧日爆冷踢走些路迪
雲迪碧克冀留效阿積士拒投皇馬
傑志愉園合演港超開鑼戰 賽程出爐 伊高首輪領富力倒戈
細威今年第六度傷退恐無緣美網
山神操練疑與小將爭執 或遭曼聯棄用外借羅馬
香川真司投薩拉戈薩
沙維領艾薩德闖亞冠8強 稱難媲美哥帥
前女排國手違禁藥例停賽4年
體壇快訊：港男隊全青運重劍團體賽摘銅
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香川真司投薩拉戈薩
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【明報專訊】日本隊名將香川真司落實離開多蒙特，以300萬歐元（約2600萬港元）投西乙球會薩拉戈薩。他昨換上金髮平頭裝亮相歡迎儀式，獲近7000名球迷歡迎。
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