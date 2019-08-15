生命鬥士歐聯外吐烏氣 杜古甸克服心臟病 領克盧日爆冷踢走些路迪

些路迪首回合作客1：1逼和克盧日，回師主場卻在27分鐘先失球。他們下半場一度反先3：2，惟克盧日的安蘭尼再次建功，半場入替的杜古甸更於補時7分鐘埋齋，助克盧日反勝4：3，兩回合計贏5：4晉級，下周將在附加賽對布拉格斯拉維亞，些路迪則連續3季無緣分組賽。

上月施手術 昨仗或成最後探戈

昨仗為克盧日攻入奠勝球的杜古甸，賽前稱「這可能是最後一戰」，皆因他在今年4月確診心臟有問題，上月施微創手術，兩周前才復出。他說：「我在想自己的前途，可能會退役。這不是膝傷之類的毛病，是關乎心臟。」這名羅馬尼亞國腳表示，一直希望昨仗上陣，因為他15歲時曾在些路迪試腳，與中村俊輔等一同訓練，但因為青年軍政策轉變，只能返回祖家。

波圖8年來首無緣分組賽 阿積士晉級

而對上3屆均躋身歐聯淘汰賽的波圖，雖有中堅比比及日本國腳中島翔哉正選上陣，但主場以2：3不敵俄超代表卡斯洛達，總比數被追和3：3，卡軍以較多作客入球晉級，令波圖跌入歐霸分組賽。上季歐聯殺入4強的阿積士，憑杜辛泰迪治射入兩球12碼，反勝希臘球隊PAOK 3：2，兩回合計以5：4驚險晉身附加賽，將遇塞浦路斯球隊尼科西亞。

另外，歐霸明晨亦將完成第3圈外圍賽，首回合大勝的狼隊、愛斯賓奴、法蘭克福等，次回合回師主場料盡遣副選，但燕豪芬、格拉斯哥流浪等仍未穩奪附加賽席位。