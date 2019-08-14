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2019年8月14日星期三
利物浦重臨福地碰車 爭歐超盃後防各有隱憂
傳哥拉辛拿斯妻為安全計離英 阿仙奴擬加強球隊保安
富力主場或復用小西灣 廣州燕子崗未達要求需改造
拜仁斥4400萬借比列錫 古天奴加盟胎死腹中
35歲史奈達掛靴 「信足球永不離開我」
NBA新季開鑼日演洛杉磯打吡
飛馬新兵查理士隨隊赴泰國集訓
體壇快訊：阿根廷世盃奪標功臣布朗離世
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【明報專訊】（請看附圖）
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