利物浦重臨福地碰車 爭歐超盃後防各有隱憂

利物浦vs.車路士 now643台、有線616/656台、無綫myTV Super 303台 明晨03：00直播

去季歐聯冠軍利物浦，雖在英超主場以4：1大勝「升班馬」諾域治響頭炮，卻有門將艾利臣比加觸傷小腿，估計需養傷至10月初之後，會錯過11仗，由於另一龍門基利靴手腕骨折後狀態不足，故此上周才以自由身加盟的前韋斯咸門神阿祖安卡斯迪路，勢將首次「擔正」。

紅軍伊城曾奪歐聯 新兵門將勢擔正

事實是32歲的阿祖安卡斯迪路繼獲中堅華基爾雲迪積克支持後，右閘阿歷山大阿諾特也對這名上仗後備上陣的門將充滿信心：「他勝在經驗豐富，又明白自己的工作。我肯定他將可從我們身上了解更多。」領隊高普則敦促麾下道：「毫無疑問，你需要繼續貪婪，這是非常重要的。」左閘安德魯羅拔臣亦說：「我們不能止於歐聯冠軍，需要更多。」紅軍的另一強心針是14年前在歐聯決賽上演「伊斯坦堡奇蹟」，上半場落後AC米蘭3球下，下半場扳平及最終以互射12碼勝出。

魯迪格疑復出代車仔隊友中堅蘇馬

去季歐霸盟主車路士方面，在英超首戰意外地作客吞下曼聯4蛋，新帥林柏特已勒令隊員必須全力以赴，並說：「此役固然難踢，但我們不能離場時想到『噢！我們辦不到』，或『我們錯過機會』，或『我們準備不足』，或為自己找其他輸波藉口。」惟大衛雷斯在英超開鑼前突然轉會阿仙奴，迫使近季態沉的中堅葛特蘇馬倉卒上陣，最終成為大敗罪人，是以據報「林伯」有意讓原本養傷至9月中的魯迪格提早復出。

此外，2014年由修咸頓加盟紅軍的30歲後衛洛夫雲，據報甚有機會以逾1500萬鎊（1.4億港元）轉會費過檔羅馬。