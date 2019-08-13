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2019年8月13日星期二
曼聯4球反車搶頭威 福仔梅開二度 54年聯賽對陣最大勝仗
奧斯爾哥拉辛拿斯復出無期 傳早前遇劫涉幫派尋仇
PSG缺尼馬仍響頭炮 杜曹：需為對方離隊作準備
流浪400萬征港超 李輝立冀創奇蹟護級
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傑志抵越南展4天集訓
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體壇快訊：阿積士歐聯外迎PAOK
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【明報專訊】（請看附圖）
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