曼聯4球反車搶頭威 福仔梅開二度 54年聯賽對陣最大勝仗

曼聯今夏兩名新加盟的後衛哈利馬古尼及雲比沙卡昨仗均「擔正」，而另一新援翼鋒丹尼爾占士亦後備登場，至於車路士則有3名外借回收的小將譚美阿巴謙、美臣蒙特及葛特蘇馬正選披甲，新兵基斯甸普列錫則後備上陣。開賽僅4分鐘，譚美阿巴謙冷箭射中柱，至18分鐘，曼聯憑拉舒福特博得12碼，並由其親自操刀射入先開紀錄。40分鐘，客軍左閘艾馬臣柏美尼禁區內射中楣無功而還。

馬迪爾占士亦建功 蘇帥大讚普巴

換邊後，紅魔憑安東尼馬迪爾與拉舒福特分別於65及67分鐘各建一功拉開比數，並由丹尼爾占士於81分鐘「埋齋」，主場以4：0大勝車路士取得開門紅，是球隊自1965年以來對陣「藍戰士」的最大聯賽勝差，亦是1994年足總盃以來，面對對方的最大勝仗。

今夏盛傳離隊，與皇家馬德里及祖雲達斯均扯上關係的曼聯中場保羅普巴，是役「擔正」並交出兩次助攻，賽後蘇斯克查大讚對方：「他的能力是頂級的，並表現出專業精神。他熱愛足球，不論在場上或場外亦然。」惟普巴賽後則對自己前途不置可否，只稱：「未來會告訴大家！我們仍有問題未解決，一切仍是個問號。」而加盟後首仗即助紅魔力保不失的馬古尼指：「這是一個好開始，我知道球隊去季在主場只有兩場（聯賽）做到零失球，這是今季必須改善的問題。」

車路士41年聯賽首輪最大敗仗

至於首次在英超領軍的林柏特，卻寫下車路士自1978年以來聯賽首輪最大敗仗，他表示對落敗責無旁貸：「今夏我們失去了一些頂級球員，但我不想以此為落敗藉口。我認為己隊是役表現不俗，取得不少主動權，尤其上半場表現甚至比對方好，但錯失了不少機會，而4次失誤便足以致命，這亦是我難言滿意的地方。」