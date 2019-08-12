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2019年8月12日星期一
奧巴奠勝 廠兵響頭炮 近7次作客紐卡素六度小勝
熱刺反勝維拉 艾歷臣入替改變形勢獲讚
史達寧首輪連中三元英超第8人 稱爭金靴言之尚早
傑志總監朱志光兼教港足 任助教至年底 助麥柏倫備世盃外
歐鎧淳主場100背摘金
基沙文開齋 巴塞4日兩勝拿玻里
歐洲主要賽果
體壇快訊：美籃更新17人世盃陣容
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【明報專訊】（請看附圖）
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