奧巴奠勝 廠兵響頭炮 近7次作客紐卡素六度小勝

阿仙奴昨仗未有派遣新兵前鋒尼高拉斯比比、中場丹尼施巴路斯及守將大衛雷斯「擔正」，而另一新兵後衛基蘭泰亞尼及鋒將拿卡錫迪則因傷避戰，而中場奧斯爾及守衛哥拉辛拿斯，日前早已因保安問題不會遠征。紐卡素有今夏破球會轉會費紀錄加盟的巴西中鋒祖連頓掛帥，並在16分鐘接應傳中頭槌攻門僅告斜出，隊友中場舒維爾則在4分鐘後怒射中柱彈出。

比比施巴路斯後備處子登場

阿仙奴至23分鐘才出現正式攻門，米希達利恩禁區左路抽射一飛冲天。祖連頓於26分鐘棄頭用足，於阿仙奴禁區內連過兩名敵衛後快腳施射，卻被阿仙奴門將賓特尼奴沒收。32分鐘，米希達利恩交「過頭波」予入楔的奧巴美揚一控一射，但過不了紐卡素龍門杜巴夫卡的十指關。兩軍上半場終互交白卷。

紐卡素54分鐘以積祖威廉斯入替舒維爾，惟4分鐘後球隊在進攻左路失控球權，阿仙奴中場美蘭尼爾斯其後傳予奧巴美揚瀟灑射入。64分鐘，阿仙奴領隊艾馬利換入丹尼施巴路斯。67分鐘，紐卡素以翼鋒辛特麥斯明代中場桑恩朗達夫加強攻力，而阿仙奴則有尼高拉斯比比於71分鐘「地標」，伙奧巴美揚強攻，惟終未能改寫紀錄，阿仙奴以1：0勝出，近7次英超作客紐卡素以來第六度小勝，也是近3季英超首輪第2次全取3分。

李城0：0悶和狼隊

同日兩支「黑馬」李斯特城（圖二藍衫）與客軍狼隊（圖二橙衫）悶和0：0，主隊控球率達七成，但15次射門僅1次中框，效率比客軍的8射2中為低。