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2019年8月11日星期日
曼聯迎車路士爭拔頭籌 蘇帥林柏特憧憬新秀助重振聲威
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何冠熹朱浚瑋全青運麥迪遜賽摘銀
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【明報專訊】港隊在全國青年運動會第3日增添兩面銀牌。何冠熹（左）伙朱浚瑋（右）出戰場地單車男子甲組麥迪遜賽一直領先，但黑龍江隊終點首先衝線而反勝5分。女將李思穎亦在女子甲組全能賽以兩分飲恨，只得銀牌。
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