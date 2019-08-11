體育
上一篇

何冠熹朱浚瑋全青運麥迪遜賽摘銀

【明報專訊】港隊在全國青年運動會第3日增添兩面銀牌。何冠熹（左）伙朱浚瑋（右）出戰場地單車男子甲組麥迪遜賽一直領先，但黑龍江隊終點首先衝線而反勝5分。女將李思穎亦在女子甲組全能賽以兩分飲恨，只得銀牌。

上 / 下一篇新聞