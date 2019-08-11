何詩蓓長池錦標賽摘金 珍惜與師弟妹合作機會 冀做後輩榜樣

何詩蓓這3日在個人項目僅參加50米自由泳一項，最終決賽以25.08秒時間先觸池，力壓菲律賓隊選手及隊友鄭莉梅輕鬆奪金。她說近期調整狀態，訓練減少，但昨日只慢個人保持的香港紀錄0.23秒，算是滿意自己表現。她之後會放一個短假，指自己迎接奧運年，主要以練習為主，未有計劃重點比賽。

50米自僅慢港紀錄0.23秒封后

何詩蓓在上月世界賽的200自只得第4，但與亞洲紀錄相距無幾。她透露泳會當時暫停了訓練，學員都去看決賽直播，自己看到師弟妹支持自己的片段，也感動得流下喜悅的眼淚。她今次比賽亦與多名小將合作，說一齊比賽下，「希望可以啟發到她們，等她們知道，她們也可去到這個水平。因為我以前就代表這個泳會，游這個比賽」。繼昨日兩項接力摘銀後，她今日在女子4×100米混合泳接力改游蛙式，再為所屬的南華體育會添銅，今日亦會出戰女子4×100自接力。

歐鎧淳讚泳隊人才輩出更團結

何詩蓓在世界賽亦與歐鎧淳、鄭莉梅等取得兩項自由泳接力奧運資格。作為隊中大師姐的歐鎧淳感覺現時老中青3代都有人才，比4年前更團結，「所以多了很多溝通，大家也不介意有些事哭着分享」。她稱也因為多人，不敢說自己一定獲得奧運接力隊其中一席。她昨日勝出50米背泳決賽，但在200米就屈居黃筠陶之後。

在世界賽破港績的楊珍美在100米蛙泳奪金，中華台北隊則打破兩項男子項目大會紀錄。今日比賽將移師香港體育學院泳池上演。