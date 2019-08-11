曼聯迎車路士爭拔頭籌 蘇帥林柏特憧憬新秀助重振聲威

曼聯vs.車路士 now611/621台 晚上23：30直播

27屆英超中，曼聯13次封王無出其右，惟上次奪標已是2013年，自當年領隊費格遜退休後，便「食白果」至今，與曾4次摘冠、上次稱雄是前年的車路士同病相憐。曼聯今夏放走比利時隊前鋒盧卡古、中場安達靴里拉及路爾斯華倫西亞等，只添入翼鋒丹尼爾占士、後衛雲比沙卡及中堅哈利馬古尼3新兵，令球迷質疑因未積極擴軍而導致實力不進則退。

蘇帥信丹尼爾占士能製造入球機會

主帥蘇斯克查卻說：「盧卡古固然有良好的表現數據，但我對拉舒福特和安東尼馬迪爾非常有信心，他們將會取得入球，連格入球量也會增加，丹尼爾占士則將可製造入球機會。」蘇帥又特別提及年僅17歲的鋒將格連活特道：「他的上陣機會和入球數目亦將增多。」然而蘇帥承認，「山神」阿歷斯山齊士遲隊友4至5周歸隊，只曾在一場閉門熱身賽披甲，料迎戰車路士難上陣。

林柏特稱新秀對勝利充滿飢渴

將在英超「地標」領軍的車路士領隊林柏特方面，因球會違規被禁今夏招兵，更有王牌夏薩特及後衛大衛雷斯，分別轉會皇家馬德里和阿仙奴，令「林伯」一定程度上需重用新秀，當中包括同是21歲的前鋒譚美阿巴謙、後衛湯姆利，以及20歲中場美臣蒙特。林伯說：「他們都對勝利充滿飢渴，而且勇於學習，每每訓練時問個不停，這是我喜歡的。」他續指出車路士向來是英超奪標熱門之一，即使目前已變得情况艱難，但他仍表示：「我不能在季初便說車路士不能爭標。爭冠就是一種心態。」

此外，葡萄牙名帥摩連奴今晚首次以嘉賓主持，亮相電視台當評述這場比賽。他曾兩度執教車路士，去年被曼聯革職。