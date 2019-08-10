曼城英超首仗征韋斯咸聞噩耗 辛尼右膝重創唞7月

韋斯咸vs.曼城 now621台 晚上19：30直播

曼城在社區盾以互射12碼險勝利物浦奪標，卻有利萊辛尼右膝十字韌帶受創，鐵定下周做手術，需「唞」6至7個月，哥帥說：「希望他明年2或3月能回歸。他從沒提及離隊，而且季前賽也有上陣。他未來數月會感到孤獨，所有人都盼望他能渡過難關。」也在養傷的曼城左閘班捷文文迪在社交網站Twitter對辛尼的遭遇予以同情：「兄弟，我很明白這些不幸事，前面是漫長而艱辛的路。你定能克服過來，然後發放更耀眼的光芒。」

傳拜仁棄收購 轉垂青古天奴比列錫

事實是辛尼受傷勢導致人財兩失。據德國《踢球者》雜誌上周報道，曼城已接受拜仁慕尼黑對辛尼的1億歐元（8.8億港元）報價。另外，英國傳媒報道辛尼也是輸家，理由是他在拜仁的周薪可提升至40萬鎊（380萬港元）。有消息指拜仁已放棄他，轉向巴塞隆拿的菲臘比古天奴及國際米蘭的比列錫打主意。

大衛施華任隊長 根度簡續約4年

曼城中場奇雲迪布尼去季也經歷傷患，但他現已為新球季枕戈待旦：「我已度過11年職業賽生涯，上屆的唯一時受傷患困擾的球季。我認為曼城不用有比去季更佳的表現，最重要是穩定。我認為利物浦及其他競爭對手都會全力以赴。」此外，哥帥確認大衛施華擔任新隊長：「大衛必須保持自我，為球隊做決定。他與隊友關係很好，彼此了解，不會有問題的。他將會是一個優秀的隊長。」另外，中場根度簡已與曼城續約至2023年，而會方也從打比郡借用門將卡臣。

有領隊柏歷堅尼倒戈的韋斯咸方面，今夏將箭頭阿拿奧杜域賣至中超球會大連一方外，亦放走安祖卡路爾及拿斯尼等，加入的6個新兵中，包括前鋒施巴斯坦賀拿及中場柏保路科奴斯等，但中場麥克盧保今晚因傷無緣披甲。