夏薩特開齋 皇馬小勝 射垮薩爾斯堡 「盼入球陸續有來」

皇馬今夏積極擴軍後，季前熱身賽成績卻令人失望，此前5仗僅2勝3負，包括以3：7大敗予宿敵馬德里體育會，而以1億歐元由車路士登陸「銀河艦隊」的夏薩特，季前暫穿50號球衣的他，5仗均有上陣但顆粒無收。昨友賽對上季奧超冠軍薩爾斯堡，皇馬主帥施丹改打3中堅陣式，有新巴西籍守將艾達米列達奧「地標」，還有防中卡斯米路歸隊，夏薩特聯同艾斯高及賓施馬攻堅。穿上皇馬湖水藍新作客球衣的夏薩特表現活躍，最終憑他在19分鐘，一次快速反擊一箭定江山，助皇馬小勝1：0。

久保B隊地標 傳外借華拉度列

夏薩特近年被球迷譽為實力僅次於美斯及基斯坦奴朗拿度，「夏世三」如今終為新東家取得首個入球，賽後他興奮表示入球陸續有來：「作為前鋒當然希望入球，過去5仗我等了這一刻很久，真的很高興。現在仍是季前階段，我們還有約10天備戰開季。」此外，已返回皇馬B隊的久保建英，昨在熱身賽地標兼正選，協助以3：0輕取西乙球隊艾高干。據報皇馬名宿兼西甲華拉度列班主朗拿度，有意借用這日本隊新星。

皇馬將於下周一踢季前最後一場友賽對羅馬後，便會在下周六出戰西甲首輪作客切爾達，但據報在西班牙足總，近日發聲明控告西甲主席泰巴斯誹謗一事影響，令新季西甲或在下周末開鑼前夕，才能公布首仗日期。

巴塞2:1勝拿玻里 古天奴料留隊

另邊廂，巴塞隆拿昨在邁阿密舉行的兩回合熱身賽，憑中場布斯基斯及拿傑迪錫各建一功，以2：1挫意甲拿玻里，兩軍明日再戰。賽後主帥華維迪表明，盛傳離隊的菲臘比古天奴仍在計劃之中：「轉會市場仍在開放，但我們預期他會留隊。」《ESPN》報道，這名27歲巴西隊鋒將雖希望重返英超，惟料成事機會不大。