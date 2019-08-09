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2019年8月9日星期五
英超開鑼 紅軍原陣衝冠 高普信新不如舊 誓取諾域治響頭炮
新星雲丹貝治有力成雲迪積克2.0
諾域治簽10新兵 首席射手普基「孭飛」
盧卡古落實7億過檔國米 簽約5年
辛尼勢唞半季 曼城簽簡斯路增攻力
VAR登陸英超 球證善用與否成關鍵
電視精選
夏薩特開齋 皇馬小勝 射垮薩爾斯堡 「盼入球陸續有來」
港壁連續兩屆世青賽摘銅
體壇快訊：飛馬祖連奴借返元朗
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【明報專訊】（請看附圖）
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