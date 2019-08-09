英超開鑼 紅軍原陣衝冠 高普信新不如舊 誓取諾域治響頭炮

利物浦vs.諾域治 now611 / 621台 明晨03：00直播

利物浦與曼城的情况相似，就是近季分別經領隊高普和及哥迪奧拿調教陣容後實力提升，「紅軍」既能稱霸歐聯，「藍月」亦成英格蘭本土「三冠王」，而兩軍去季英超是由頭鬥到尾，曼城終險勝1分衛冕，正當哥帥下季陣容小修小補之際，高普於添兵上卻幾近不動如山，甚至放走史杜列治及米洛列特等，又外借新星活特本及哈利威爾遜，主因是對近年一群愛將的信任。

讚「舊車完全可靠」

高普說：「你的舊車完全可靠，但你要求一架新的，它兩周後壞了。你以為它會好一點的，但其實不是。」他又補充道：「我們去季大量投資在球隊上，已擁有一支出色的球隊。就讓它繼續下去。新兵並不代表能令球隊更強大，而且價錢高昂，像1.5億鎊或2億鎊，我們資金不足。」他又特別提及新兵的問題是想上陣，「我只能向他說，等有球員不適或離隊吧！這令事情更困難」。

文尼剛歸隊料避戰 奧歷治取代

故此，利物浦下季料續由「埃及文明」攻堅；中場有拿比基達、佐敦軒達臣、韋拿杜姆及占士米拿等可用，傷癒的阿歷士張伯倫若無恙，或是驚喜來源；後場重將肯定是華基爾雲迪積克，去季貢獻雙位數字助攻的左、右二閘安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特再令人期等；少不了的是如定海神針的門將艾利臣比加。

至於利物浦明晨首戰是贏面頗高，事關他們近40次主場不敗、諾域治上次交手勝出是1994年，以及近7次交鋒中，利物浦有6次至少入3球。美中不足的是，過去3季聯賽首仗都建功的沙迪奧文尼，由於歸隊不久狀態不足，勢由奧歷治取代。