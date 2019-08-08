港壁球女團世青賽坐銅衝金 4強惡鬥上屆亞軍大馬 力爭相隔10年再闖決賽

世青賽女團昨於馬來西亞展開第3天賽事，港隊早前失落個人賽獎牌後收拾心情，在團體賽晉級過程未受考驗。這支3號種子隊昨早先以直落3場擊敗勁敵印度隊，在C組以4戰全勝姿態首名晉級淘汰賽。晚上港隊在8強出戰美國隊，先由個人賽8強人馬陳善鈺打頭陣，苦戰以局數3：2險勝對手，小將黃葆睿再以直落3局橫掃另一美國隊球手，令李心悅未需要上陣，港隊便以直落兩場取勝晉級。賽事不設季軍戰，港隊打入4強穩奪獎牌，今晚惡鬥上屆亞軍兼東道主馬來西亞隊。

主力陳善鈺冀戒急進心態

港隊在2005及2009年曾闖進決賽，分別奪得1冠1亞。今屆主力陳善鈺在8強戰，疑腳傷復發一度影響表現，幸及時調整在決勝局取勝。兩年前她隨隊摘銅，今屆以師姐身分領軍，表示心態是關鍵，必須戒掉急進打法，以免領先下倒輸。她又表示：「馬來西亞隊打法硬淨，我們要有心理準備，場上會有很多碰撞，必須更集中應對。」

盼為亞青失金復仇

港隊年初於亞青賽決賽，曾敗予大馬隊，但當時陳善鈺及李心悅，均是打足5局而飲恨。領軍的教練梁勤輝承認，大馬隊佔主場之利，而且球員幾近全職訓練，實力佔上風，寄語小將們拋開心理包袱，發揮最佳水準。