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2019年8月8日星期四
阿仙奴曼聯復興需時 兩軍重金增兵 難望一步登天
施巴路斯來投有望改善阿仙奴中場
傳奧斯爾將投DC聯頂替朗尼
與丹尼路雷斯互換東家 簡斯路加盟曼城在即
戴巴拿或投熱刺 薪金成唯一障礙
體壇快訊：空手道港將全青運添兩金
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港壁球女團世青賽坐銅衝金 4強惡鬥上屆亞軍大馬 力爭相隔10年再闖決賽
40歲科蘭掛靴 告別21年生涯 港超成終站 盼轉執教鞭
細威連續4年膺打工皇后
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴曼聯復興需時 兩軍重金增兵 難望一步登天
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