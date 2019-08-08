阿仙奴曼聯復興需時 兩軍重金增兵 難望一步登天

班主釋善意 阿仙奴花逾億鎊收購

阿仙奴上季迎來後雲格時代的起點，繼任的領隊艾馬利銳意改善球隊多年來攻強守弱的問題，中後場找來5名新兵，當中門將賓特尼奴與防中盧卡斯托拉拿，算是限米煮限飯中的最成功收購。今夏在班主高安基意外地肯聽民意下，增兵尚算積極，花費亦超出預期，早前更以破隊史轉會費紀錄7200萬鎊（約6.8億港元），由里爾簽下24歲科特迪瓦隊翼鋒尼高拉斯比比，至於防線早前簽入18歲中堅威廉沙列巴，目前亦盛傳正力斟多名後衛，以彌補老將哥斯尼離隊的空缺。在有限資源下，班主肯釋出善意，對兵工廠球迷絕對是件好事。

曼聯對症下藥重組防線

至於曼聯經歷後費格遜時代多年，依然無法重拾昔日霸氣，除了領隊風格問題外，招兵不當與更衣室屢傳不和，顯然是不利因素。紅魔上季中由蘇斯克查取替摩連奴成為主帥後，這名球隊名宿將昔日費格遜的足球理念帶回奧脫福，進攻直截了當是最明顯分別。今夏球隊亦針對防線問題，以破世界後衛轉會費紀錄的8000萬鎊（約7.6億港元），由李斯特城簽下英格蘭隊中堅哈利馬古尼，並引進另一英軍新星右閘雲比沙卡，顯然為上季失掉54球（失球第10多）對症下藥。惟陣中部分有離心主力，穿上制服卻欠缺紀律，新季會否再次成為球隊前進的阻力，確實令人擔憂。

綜觀兩軍目前發展，上季各自換帥後的發揮與增兵均見正面，惟改革非朝夕之事，要擺脫前朝，建立屬於自己風格的隊伍，兩軍似乎是處於整合期多於收成期，爭前四及在歐霸爭冠，才是最切合現實的目標。

（英超開季前瞻）