雙少帥合璧 大埔求衛冕 班費1,500萬 簽13新兵兼戰亞洲賽

記者：方嘉豪、余瑋

大埔上季以地區球會身分歷史性奪港超，但香港足球先生伊高沙托尼及隊長黃威等18人離隊，其中9人隨前帥李志堅轉投東方龍獅。大埔只餘辛祖及勞高等10人留隊，由凱景前帥馮凱文及佳聯元朗前帥郭嘉諾執教，13名新兵包括陸志豪、孫銘謙及金玟基等，主要來自冠忠南區及凱景。和富大埔原主席蔡尚圻改任榮譽主席，亦換上新贊助商，班費約1500萬元。

郭嘉諾冀以新球員「煮一味新菜」

「風車sir」郭嘉諾表示，11月前要修讀亞洲足協專業教練牌照，故上半季由馮凱文主理，他打點季前操練及準備亞洲賽，並稱雙教練方式是雙贏。根據亞洲足協規例，出戰亞冠主賽圈及外圍賽的球隊，主帥需持專業教練牌照。郭sir承認以現有人腳，爭聯賽衛冕是不切實際，但強調球隊不是「被遺棄的一群」：「我形容這班球員為失意軍人，我跟他們說，來到大埔可能就是迎接第二春。」他又說，會好好學習馮的戰術能力，球員轉會事務亦由對方決定，自己期待「用新的材料，煮一味新菜，都是食得落肚的」。

馮凱文：與郭sir青訓目標一致

兼任球隊總監的馮凱文表示，獲大埔接洽時，第一時間想到找郭sir合作，因大家都相信本地青年球員：「我們在這方面有清晰的目標，希望保持好成績之餘，也給年輕球員上陣機會，始終香港足球未來要靠他們。」馮sir稱不擔心近來社會氣氛影響入場人數，冀以足球續為大埔傳遞正能量。

另邊廂，由李志堅接掌的東方龍獅，昨早友賽以4：0輕取升班馬愉園。大埔前隊長黃威正於東方跟操，有在友賽上陣。

（港超消息）