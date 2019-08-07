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2019年8月7日星期三
林柏特駕車前路難料 名宿光環易服眾 兼顧歐戰成難題
積極減磅扭轉命運 尼當比利否極泰來
摩連奴羅渣士堪稱少帥典範
朗尼明年投打比郡兼任教練
曼聯轉會窗最後衝刺 力斟艾歷臣取代普巴
哥斯尼離廠重返波爾多
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雙少帥合璧 大埔求衛冕 班費1,500萬 簽13新兵兼戰亞洲賽
卡達續效鷹隊 膺年資最長球員
陳萃彥全青運盛裝舞步為港摘銅
體壇快訊：港隊壁球世青賽3戰全勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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