林柏特駕車前路難料 名宿光環易服眾 兼顧歐戰成難題

由於富咸的柏加和哈特斯菲爾德的施華特隨隊降班，令41歲又48天的車路士名宿林柏特成為最年輕領隊。對比其餘最少擁5年一隊執教經驗的領隊，林伯也是履歷表最空白的一員，只有上季執教打比郡可參考。在車路士傾力借出教練團隊、小將美臣蒙特及湯莫利下，打比郡殺入升班附加賽決賽，最終僅負阿士東維拉。林柏特執教處子賽季也算符合預期，雖未能帶隊升班，但他受惠沙利離職而重返車路士。

辦公室政治最大考驗

從車仔近仗熱身賽來看，林柏特嘗試多套戰術，但主要還是雙防中陣式配合前場逼搶。惟尼高路簡迪上周末才傷癒，他與佐真奴費路或其他中場平排作屏障的效果如何，開季後才見真章，也看他調整的功架。更大難題或許是在更衣室與辦公室，他的領導才能以至名宿光環，可支撐他在油王帳下服侍多久呢？一季應該還是可以的，考慮到球隊失去夏薩特，又有轉會禁令，就如他叔父哈利列納所說，「只要不跌出前6，大家都不會是輸家」。

熱刺陣容具默契 普帥迎收成期

比林伯年長6年、同樣是70後的普捷天奴，執教能力就不用懷疑了。他帶領倫敦雙雄之一的熱刺，上季限米煮限飯下仍殺入歐聯決賽，對利物浦落敗更保證不會急流勇退，功力或可讓林伯特借鏡。球會也容許他示威，讓他偶然為轉會政策發牢騷，但不要緊，班底近年穩定性與曼城及利物浦不遑多讓，再新簽中場尼當比利，季前先贏一項四角賽，證明是時候破錦標荒。

（英超開季前瞻）