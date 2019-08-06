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2019年8月6日星期二
曼城小修小補更利衛冕 哥帥入主3季享收成期 默契成殺手鐧
紅軍社區盾失利 高普稱爭標非兩頭馬車
三星爭奪隊長臂章 大衛施華呼聲最高
洛迪卡斯簡迪防守出色 勢成藍月最強後盾
馬古尼投曼聯 稱「難以置信機會」
迪利阿里祖安科夫受傷 季初無緣披甲
電視精選
阿蘇絕殺廠兵 巴塞奪甘伯盃 美斯操練受傷缺陣 賽前許諾新季盡攬錦標
鄭賽賽WTA頂級賽封后 李娜後首人 感激港摯友鼓勵
韋氏姊妹花全青運摘港隊第5金
體壇快訊：流浪主場選屯門鄧肇堅運動場
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韋氏姊妹花全青運摘港隊第5金
【明報專訊】周四滿16歲的混血孿生姊妹花韋祺及韋褆，昨伙曾祥星及伍泰龍揚威全國青年運動會。他們以1小時29分38秒，稱霸三項鐵人甲組男女混合接力賽，為港添至5金2銀1銅。
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