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韋氏姊妹花全青運摘港隊第5金

【明報專訊】周四滿16歲的混血孿生姊妹花韋祺及韋褆，昨伙曾祥星及伍泰龍揚威全國青年運動會。他們以1小時29分38秒，稱霸三項鐵人甲組男女混合接力賽，為港添至5金2銀1銅。

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