阿蘇絕殺廠兵 巴塞奪甘伯盃 美斯操練受傷缺陣 賽前許諾新季盡攬錦標

首度參與甘伯盃的英超球隊阿仙奴，是役有奧巴美揚及奧斯爾等掛帥；主場出擊的巴塞則有新兵基沙文及法蘭基迪莊正選上陣。阿仙奴憑奧巴美揚建功先開紀錄，並以1球領先上半場，換邊後巴塞一口氣換入7將，阿仙奴在69分鐘有美蘭尼爾斯擺烏龍球遭扳平，末段梅斯達菲剛入替便失誤，巴塞鋒將蘇亞雷斯把握機會擺脫對手，在禁區內接應隊友沙治羅拔圖的傳球，凌空抽射破網，助巴塞連續8年奪得甘伯盃。

艾馬利否認有意借用古天奴

昨仗未有上陣的美斯，在賽前會見入場觀戰的球迷，他稱新季目標仍是助巴塞贏盡錦標：「我明白上季歐聯出局令大家非常懊惱，但我沒有感到遺憾，所有球員團結的話，我們自然可以為目標而奮鬥。11年來我們贏了8項錦標，看來容易，但大家付出了很多。下季我相信大家的目標不變，會為一切錦標而努力。」盛傳離隊的菲臘比古天奴昨仗坐冷板，據報他會被借至阿仙奴，但兵工廠領隊艾馬利否認。而早前被指借至阿仙奴的法國隊中堅烏姆迪迪，據報今季亦會留在魯營。

美斯無緣隨隊赴美友賽

英超以外的四大歐洲聯賽，以法甲最早於本周六開鑼，而衛冕西甲的巴塞將赴美國，與拿玻里再戰兩場友賽，但美斯證實因傷不會隨行。球隊未有公布他的復出日期，未知能否趕及下周六聯賽首仗領軍作客畢爾包。

（友賽消息）