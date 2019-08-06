曼城小修小補更利衛冕 哥帥入主3季享收成期 默契成殺手鐧

哥迪奧拿執教11年奪標如拾草芥，被傳媒譽為「王朝製造者」，巴塞隆拿和拜仁慕尼黑受惠後，他在2016年入主的曼城也告崛起，卻令人意外地，今夏主要新兵只有接棒老將費蘭甸奴的洛迪卡斯簡迪。事實是哥帥領軍後，首季已大刀闊斧去蕪存菁，加入前鋒加比爾捷西斯、翼鋒利萊辛尼、中場根度簡等；第2季新兵則有中場貝拿度施華、後衛拿樸迪、基爾獲加及門將艾達臣摩拉斯等，季尾終成英超和聯賽盃「雙冠王」。

左後防最弱一環

大抵由於人腳大定，曼城上季只羅致中場馬列斯，已足以榮膺英格蘭三冠王，料強勢將持續，難怪目前是英超奪標大熱門。還有上季不時缺陣的中場奇雲迪布尼，若新季傷患減少，球隊前景勢更光明。然而從社區盾險勝利物浦所見，曼城不無死穴，左後防班捷文文迪需養傷至下月，取代他的辛真高難防敵鋒穆罕默德沙拿。

哥帥未敢輕敵籲提防群雄

哥帥預測下季英超形勢，表示「Big 6」其餘5隊不容忽視：「季初將有5或6支球隊爭得激烈，之後便要拭目以待。我認為冠軍對手還有曼聯和利物浦，紅軍是頂尖球隊，與我軍差別很小，分別像是上季英超的1分之差，以及社區盾的一個12碼。」哥帥也不小覷其他英超對手：「我不知道會否像上季初般群雄並起，到最後誕生兩個真正競爭者。我認為擁有新兵哈利馬古尼的曼聯，以及熱刺、車路士及阿仙奴均有力爭標。馬古尼是頂級球員，我們對他感興趣，但最後買不起他。」

（英超開季前瞻）