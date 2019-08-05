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2019年8月5日星期一
曼城挫紅軍蟬聯社區盾 互射12碼險勝5:4 英超開季前先贏一仗
曼聯挫AC季前全勝 蘇帥:普巴必留隊
伍家朗泰國賽奪亞 創今季最佳 世界賽衝牌添信心
雲迪碧克親證獲皇馬斟介
Out Out 轉轉
多蒙特兩蛋挫拜仁奪德超盃
中國女排資格賽全勝 進軍東京奧運
黑帝匈牙利站後上封王
體壇快訊：楊珍美世盃50蛙列12位
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【明報專訊】（請看附圖）
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