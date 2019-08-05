曼城挫紅軍蟬聯社區盾 互射12碼險勝5:4 英超開季前先贏一仗

曼城此役有門將艾達臣摩拉斯及中場費蘭甸奴缺陣，由哥迪奧巴禾及「地標」的中場洛迪卡斯簡迪取代，盛傳轉會拜仁慕尼黑的翼鋒利萊辛尼擔正，伙史達寧及貝拿度施華攻堅，阿古路則列後備。利物浦方面，奧歷治代替沙迪奧文尼，與穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴合組進攻鐵三角。辛尼於12分鐘因傷離場，但曼城即有一次罰球攻勢，再由隊長大衛施華助攻史達寧近門先開紀錄，接着「主耶穌」加比爾捷西斯入替辛尼。紅軍其後積極反撲，但沙拿三度右路起左腳射門俱未竟全功。

史達寧開紀錄 辛尼早段傷出

67分鐘，利物浦換入中場拿比基達及後衛祖爾麥迪比。77分鐘，祖爾麥迪比藉一次死球攻勢，獲中堅華基爾雲迪積克傳中頂入扳平。兩分鐘後，領隊高普一口氣調入阿歷士張伯倫、梳頓沙基利及拉爾拉拿增強攻力，並差點在補時3分鐘反超前，沙拿頭槌頂空門，被曼城後衛基爾獲加倒掛護空門，令兩軍各一言和終場，要以互射12碼決勝，紅軍有中場韋拿杜姆射門被哥迪奧巴禾撲出，而最後操刀的「主耶穌」一針見血，助藍月連續兩季封王。

麥迪比助紅軍扳平 韋拿杜姆極刑宴客

另外，國際足協日前公布世界足球先生最後10名候選人，當中並無曼城球員令主帥哥迪奧拿甚為不滿，上季領軍榮膺英格蘭本土三冠王的他說：「或者我們下季需贏5或6個錦標，英超取得250分才行。我想不出上季誰會比己隊的貝拿度施華出色，何况他是葡萄牙隊在首屆歐洲國家聯賽封王的功臣？」哥帥最後說：「曼城近8季英超四度奪標戰績彪炳，但大衛施華、高柏尼和耶耶托尼從沒當選。」

（社區盾消息）