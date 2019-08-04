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2019年8月4日星期日
曼城利物浦社區盾搶頭威 紅軍季前4仗不勝 高普籲重新出發
美斯批評南美足協被追罰 停國際賽3個月
熱刺續增兵 勢斥2.85億購賴恩施斯隆
伍家朗泰國賽闖決賽 求破兩年半錦標荒
楊珍美世界盃百米蛙泳無緣決賽
PSG反勝雷恩 法冠盃7連霸締紀錄
體壇快訊：盧卓逸全青運摘港隊第4金
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【明報專訊】（請看附圖）
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