曼城利物浦社區盾搶頭威 紅軍季前4仗不勝 高普籲重新出發

利物浦vs.曼城 晚上22：00開賽

利物浦去夏花費約17億港元收購多員戰將，最終在英超雖以1分不敵曼城飲恨，但贏得歐聯。兩支豪門在聯賽周六開咧前，今晚先在溫布萊球場合演社區盾，高普稱在過去兩個月，紅軍都活在歡呼慶祝聲中，是時候放下榮譽重新出發：「備戰情况跟上年很不同，不過，沒有人寫書教導如何應對贏得歐聯，這要自己去領略。」報道指紅軍上月美國之旅穿插大量慶祝活動，是對多蒙特、西維爾連敗，返英後再吞拿玻里3蛋的原因之一，另一樣則是球隊缺少大量主將。

沙拿法明奴勢正選 埃及文明三缺一

塞內加爾隊翼鋒沙迪奧文尼上月戰罷非洲國家盃，仍未歸隊，肯定缺席今晚一戰。上周才歸隊的巴西隊門將艾利臣比加，亦罕有在對里昂的比賽犯錯。縱使紅軍該仗反勝，加上沙拿、拿比基達可在明晨正選，高普也表明以現時人腳與狀態，對曼城仍落下風。

銀彈戰術捱批 哥帥：今季只收購1人

另一邊廂的曼城，在亞洲的季前熱身賽法定時間4戰不敗，從西甲馬德里體育會來投的中場洛迪卡斯簡迪迅速融入球隊，幾可肯定代替費蘭甸奴在今仗披甲。藍月領隊哥迪奧拿投得心頭好，自然受人羨慕，高普早前便批評曼城用錢建造「幻想世界」，但哥帥反駁：「這種說話令人煩厭，我們沒有連年花費2億鎊（約19億港元）。兩季前我們因有11名球員年過30歲而用錢，但去年支出只有1700萬鎊，今季亦只收購一人及重簽安祖利奴。」

他又稱，在社區盾會沿用季前賽正選球員，料阿古路、加比爾捷西斯等續任後備。