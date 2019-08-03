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2019年8月3日星期六
曼聯勢7.6億簽馬古尼 料趕過雲迪積克成身價最高後衛
阿仙奴破隊史紀錄購比比 膺最高身價非洲球員
拜仁否認與利萊辛尼達成轉會協議
傳尼馬決意離PSG 無緣法冠盃 麥巴比盼留隊
武磊續任後備 內地網民批欠尊重
鄧謝配伍家朗泰國賽齊闖4強
三鐵港將全青運摘3金開齋
體壇快訊：恩尼斯達建功 神戶逼和飛腳保不敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯勢7.6億簽馬古尼 料趕過雲迪積克成身價最高後衛
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