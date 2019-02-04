傳尼馬決意離PSG 無緣法冠盃 麥巴比盼留隊

巴黎聖日耳門（PSG）忙於備戰今晚的法國冠軍盃決賽之際，幕後高層則要為尼馬去留問題費神。法國《隊報》稱尼馬去意已決，不會再為球隊披甲，迫使球會在法甲開鑼前賣走他。不過，尼馬舊會巴塞隆拿傾向先借後買，而基利安麥巴比亦罕有開腔表態，希望尼馬留隊。

麥巴比在法冠盃對雷恩的賽前記者會中，主動提及尼馬的轉會傳聞：「我不想他走。他知道我想念他，關注他的情况。以信任和尊重為前提下，我已跟他好好傾談過。」尼馬歸隊後仍未曾在友賽上陣，雖然前日首次跟大軍操練，但他在今晚於深圳舉行的比賽需繼續坐波監，甚至來季也不用在巴黎預留他的位置。

傳尼馬法甲開咧前定去留 辛尼特簽巴塞翼鋒馬爾甘

法國《隊報》報道，巴塞正計劃借用尼馬至明年，才正式作收購，因為PSG無意從3億歐元（約26億港元）定價讓步，但暫時PSG未收到報價，未知會方對方案的取態。尼馬一方則去意已決，更定下法甲開鑼日為轉會期限，意味未來一周成為關鍵。

巴塞另一方面則繼續籌措資金，並落實翼鋒馬爾甘加盟辛尼特，傳轉會費4500萬歐元（3.9億港元）。他們亦提拔20歲右後衛穆沙華古至一隊，後者將穿16號球衣。另外，皇家馬德里據報在收購曼聯中場保羅普巴一事未有進展，重燃對阿積士中場雲迪碧克的興趣，後者身價約6000萬歐元（5.21億港元），比普巴低六成。