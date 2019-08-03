曼聯勢7.6億簽馬古尼 料趕過雲迪積克成身價最高後衛

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曼聯今夏後防只羅致右閘雲比沙卡，一直被視為詬病的中路防守仍未增兵，獲領隊蘇斯克查賞識的李斯特城中堅哈利馬古尼，一直因價錢問題而未能達成交易協議，昨更一度傳言他被抬價至9500萬鎊（9億港元），比曼聯的預算多1500萬鎊。據報馬古尼因戰意問題，被剔除今晨友賽阿特蘭大的大軍以外，結果他終於順利過檔曼聯。

傳C朗建議戴巴拿入魔

李城失去馬古尼後，據報會向白禮頓的李維士鄧克、般尼的達高斯基及屈福特的基斯甸卡巴些利打主意。

曼聯前線方面，近期盛傳祖雲達斯的保羅戴巴拿會與曼聯鋒將盧卡古交換，昨更有報道指，盧卡古已同意「斑馬兵」開出的年薪820萬鎊，只要戴巴拿首肯入「魔」便水到渠成。早前代表阿根廷隊出席美洲國家盃的戴巴拿前日返回都靈，據報即與祖雲新帥沙利傾談個人前途問題。英國《每日郵報》昨更報道，曾效力曼聯的隊友基斯坦奴朗拿度（C朗），建議他為了錦標，宜轉投適合他的曼聯。C朗曾在6月要求荷蘭隊守將馬菲斯迪歷特由阿積士投祖雲及最終成事。然而，目前的障礙是戴巴拿要求周薪35萬鎊（330萬港元）。

熱刺突搶中場波基斯費南迪斯

曼聯斥資5600萬鎊（5.3億港元）收購中場波基斯費南迪斯方面，據報突然受到熱刺挑戰，事關後者來季新兵只有中場尼當比利，已令坦言無添兵話事權的領隊普捷天奴甚為不滿。據報普帥欣賞波基斯的主因，是他去季為士砵亭上陣53次入32球和貢獻18個助攻，且是與C朗一起協助葡萄牙隊奪得首屆歐洲國家聯賽冠軍。