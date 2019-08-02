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2019年8月2日星期五
柏度威爾遜妙射 藍紅報捷 高普：沙拿及法明奴社區盾難齊掛帥
阿仙奴友賽挫昂熱 比比料6.8億加盟
熱刺險勝拜仁奪奧迪盃 11年來首錦標
馬體會美職明星賽奪冠
轉會窗關閉花9.3億 17外援來投
Out Out轉轉
流浪購彭林林 今夏簽8新兵
鄧謝配伍家朗泰國羽賽晉8強
史堤芬遜勢離湖人投遼寧
體壇快訊：陳善鈺世青賽女單闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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