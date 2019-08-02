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馬體會美職明星賽奪冠

【明報專訊】有伊巴謙莫域（左）、朗尼、卡路士韋拿及舒韋恩史迪加等球星助陣的美職明星隊，昨在明星賽以0：3不敵由馬高斯洛蘭迪、祖奧菲歷斯及迪亞高哥斯達各建一功的馬德里體育會，連續4屆落敗。

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