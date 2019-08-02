柏度威爾遜妙射 藍紅報捷 高普：沙拿及法明奴社區盾難齊掛帥

里昂鋒將迪比開賽4分鐘便射入12碼，羅拔圖法明奴於17分鐘為利物浦扳平，並因敵衛佐基姆安達臣4分鐘後擺烏龍而反超前。53分鐘，「紅軍」22歲新秀哈利威爾遜離門25碼左腳怒射世界波，卒令里昂以1：3稱臣，紅軍則取得5場90分鐘熱身賽以來首勝。

威爾遜獲讚打比郡回歸後脫胎換骨

領隊高普稱讚季前表現可圈可點的哈利威爾遜道：「明顯地，他真的是優秀球員。他由打比郡回歸後脫胎換骨，這是外借獲得成功的好例子。他現在踢的左翼位置並非最擅長，但真的做得很好。我們會嘗試協助他。」高普又提及社區盾攻曼城的問題：「沙拿及法明奴將有機會上陣。我們將會審視他們的狀况。現在的訓練仍不是處於最大張力的。」

至於日前度過32歲生辰的車路士翼鋒柏度洛迪古斯，並不讓比他年輕10歲的威爾遜專美，於47分鐘入楔接應中場巴克里左路傳中時，由於「人快波慢」，決定起左後腳施射得手，加上翼鋒基斯甸普列錫於20和28分鐘梅開二度、巴克里在23分鐘操刀12碼一針見血，以及前鋒巴舒亞伊在88分鐘埋齋，以5：3擊敗有日本前鋒南野拓實亦入兩球的薩爾斯堡，取得熱身賽3連捷。車路士將於明日友賽慕遜加柏。

沙拿文尼雲迪積克入選世足先生10強

另外，沙拿與紅軍隊友沙迪奧文尼，以及華基爾雲迪積克齊入選國際足協（FIFA）世界足球先生最後10強，前阿積士球員、祖雲達斯新兵馬菲斯迪歷特及巴塞隆拿新兵法蘭基迪莊，已轉會皇家馬德里的前車路士翼鋒夏薩特亦入圍，但去屆英超盟主曼城則無球員入選，「藍月」主帥哥迪奧拿則與高普、熱刺的普捷天奴入選最佳教練候選名單。上述選舉方針是取決於各人在2018年7月至2019年6月期間的表現。