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2019年8月1日星期四
富力新季劍指大滿貫 力爭盡攬本地錦標 班費5000萬冠絕港超
歐陽耀冲加盟流浪簽約1年
皇馬奧迪盃不敵熱刺 近4仗3負 施丹認球隊未準備好
曼聯5連勝 蘇帥見證兒子地標
愛華頓勢斥2.8億簽摩斯堅恩
伍家朗泰國賽闖男單16強 黃永棋首圈止步
體壇快訊：麥高倫續約拓荒者3年
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【明報專訊】（請看附圖）
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富力新季劍指大滿貫 力爭盡攬本地錦標 班費5000萬冠絕港超
歐陽耀冲加盟流浪簽約1年
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