富力新季劍指大滿貫 力爭盡攬本地錦標 班費5000萬冠絕港超

中超廣州富力的附屬球隊富力R&F，將第4季征戰港超，由首兩季護級，大肆擴軍後上季攀升至聯賽亞軍。球隊昨在廣州舉行新季記者會，公布維持5000萬元班費，羅致和富大埔射手伊高沙托尼、傑志中場林柱機、理文左閘方栢倫、夢想FC小將林樂勤、林衍廷及謝家榮，還有兩名非洲兵華迪斯艾瑪臣及艾達瑪古拿等。而上月初回到中超富力跟操的港將陳俊樂，已註冊為中超球員，下季不會再借戰港超。

楊正光：料續以廣州燕子崗作主場

第2季執教富力的楊正光稱，伊高及林柱機等新兵來投後，有信心奪聯賽冠軍，更期望達成大滿貫，盡攬本地多項盃賽。面對擁有眾多攻擊好手的幸福煩惱，光sir透露，會以伊高聯同原有的利安高及迪布利為進攻骨幹，而林樂勤及袁振昇等本地鋒將都會獲得機會。他續道，兩名非洲籍新兵的體能及身體對抗優勢，可彌補球隊上季活力及力量不足問題。

楊正光透露，新季將獲得專用訓練場地，不需再跟中超富力及預備組共用場地，有助麾下提升狀態，而主場勢沿用燕子崗體育場，並準備翻新草地。就下季形勢，楊正光視傑志為最大對手，但稱東方龍獅、冠忠南區及理文皆不容忽視。

伊高盼延續上季水準助新東家爭標

上季香港「四料足球先生」伊高沙托尼，由衛冕的和富大埔轉投爭標對手富力，他表明毋懼背負香港足球先生之名，承諾延續水準再奪錦標：「我來是為了贏，想繼續踢出像上季的水準，再助球隊贏得冠軍。」有傳這名26歲巴西籍射手月薪高達25萬元，他尷尬地稱：「不用談我的薪金吧，這只是我的事。」富力R&F總經理郭能培稱，伊高若保持上季表現，是一筆值得投資；球隊將於下周二赴葡萄牙集訓。

明報記者 余瑋廣州直擊