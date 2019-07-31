南華重奪甲一總冠軍 70：63挫滿貫 兩年後再膺全勝雙冠王

「紅軍」南華昨與滿貫再於灣仔新伊館對碰，領前兩場的前者只要再下一城，即可在5場3勝制下提早奪標。不過，這支上屆亞軍再現慢熱老毛病，首節未能守住對方主將費格遜，先以11：16落後。南華其後派遣曾湛元、張延隆等小將上陣，在楊和外投及朱亮剷籃後，一度反超前4分，但極速再被滿貫追平，需要換入中鋒惠龍兒救亡，再憑兼戰CBA的他連搶4分扳平31：31完半場。

蔡再懃膺最有價值球員

下半場，南華再遣羅意庭、蔡再懃等主力上場，雖一度被費格遜射入3分球反超前1分，但在蔡再懃剷籃得分兼博得罰球後，拉開比分差距。南華在第4節成功凍結費格遜，令他此節只有5分進帳。最終費格遜雖獨取全場最高的29分，但紅軍在朱亮、惠龍兒、楊和及蔡再懃均得分上雙下，以70：63取勝，連贏3場後稱霸甲一總決賽，為上屆反負東方獅龍失冠吐烏氣外，也是4屆以來第3次封王。南華年初已奪銀牌冠軍，繼2017年後再以不敗身成為雙冠王，蔡再懃則榮膺最有價值球員。

征戰CBA的惠龍兒因腳傷需吃止痛藥紮住上，賽後嘆道：「上季在內地訓練，眼見南華連輸3場而失冠，整晚睡不着，因而決心要為球隊重奪錦標。憑全隊12人努力，我們做到了。」他又表示，仍要休息最少兩個月，才決定能否回到內地續戰CBA。

港籃亞洲盃外圍賽鬥澳洲

另外，國際籃球協會近日公布亞洲盃外圍賽抽籤及賽程，港隊被編入C組，同組尚有衛冕的澳洲隊、新西蘭隊及關島隊。港隊將於明年2月先迎戰關島隊及澳洲隊，爭奪小組前兩名以打入2021年亞洲盃。中國隊、日本隊及中華台北隊則同處B組，中、日兩軍明年2月首場即碰頭。

（甲一消息）