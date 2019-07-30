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2019年7月30日星期二
廠兵反負里昂 主場失酋長盃 拿卡錫迪早段傷出自言無大礙
紅軍不敵拿玻里 高普促社區盾防遭曼城痛擊
38歲艾拉掛靴 稱準備執教生涯
武磊建功 愛奴逼和錫周三
江旻憓傷後重拾初心 完成十字韌帶手術 勉港人同渡難關
南華鬥滿貫冀再下一城奪冠
郭嘉諾伙馮凱文 「雙教練」領大埔
貝奴環法封王 近110年最年輕冠軍
體壇快訊：江蘇簽克國前鋒 巴利來投胎死腹中
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武磊建功 愛奴逼和錫周三
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【明報專訊】正備戰歐霸外圍賽次圈次回合，作客冰島球會史達蘭的愛斯賓奴，周一友賽作客錫周三有中國前鋒武磊正選上陣。這名27歲中國國腳在86分鐘於禁區外遠射建功，助球隊逼和對手2：2。
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