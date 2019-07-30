體育
下一篇 上一篇

武磊建功 愛奴逼和錫周三

【明報專訊】正備戰歐霸外圍賽次圈次回合，作客冰島球會史達蘭的愛斯賓奴，周一友賽作客錫周三有中國前鋒武磊正選上陣。這名27歲中國國腳在86分鐘於禁區外遠射建功，助球隊逼和對手2：2。

上 / 下一篇新聞