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港跳繩隊亞洲賽百面獎牌謝幕

【明報專訊】跳繩亞洲賽昨於荃灣落幕，港隊（圖）在亞洲盃花式表演項目，在難度分及創意分均佔優下，力壓日本隊主場奪金。港隊在4天賽事掃走31金37銀及32銅，以100面獎牌告別主場。

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