港泳隊世界賽佳績謝幕 破3香港紀錄 奪兩奧運資格

港隊昨早先出戰男子4×100米混合泳接力，但伍棹然、吳宇軒、林昭光及何甄陶，只做出3分48.01秒成績，在27隊中敬陪末席。女隊派出歐鎧淳、楊珍美、陳健樂及何詩蓓，以4分03.52秒在21隊中排名14，慢排名12的俄羅斯隊1.26秒，未能藉前12名直接取下這張奧運入場券。歐鎧淳在首棒背泳游出1分01.12秒，仍較直入奧運的A標慢0.87秒。接力隊在明年7月6日前，仍可在達標賽爭取較快時間，以奪餘下4個奧運席位。

混合接力失利 達標賽再衝奧

戰畢一連8天賽事，港隊以21歲混血港將何詩蓓成績最佳。她在200米自由泳以破香港紀錄時間名列第4，是港泳壇在世界賽歷來最佳名次，時間與亞洲紀錄亦只差0.13秒，連日來亦與歐鎧淳、何南慧、鄭莉梅、譚凱琳，先後取得兩項自由泳接力奧運資格，亦是港隊首度憑世界賽名次直闖奧運。連同早前已奪的100及200米自由泳，何詩蓓為港四度取得奧運資格，將於今晚隨隊抵港，下周五起或會在維園亮相，轉戰香港長池錦標賽。

美混合接力隊破兩世績

而美國隊昨早在男子4×100米混合接力初賽，收起已奪6金的「新水怪」積素，仍以次名晉級。積素晚上在決賽領銜出擊，但最終屈居英國隊之下摘銀，未能追平自己兩年前橫掃7金的紀錄。有莉莉亞京治坐鎮的美國女隊，則在此項以3分50.40秒封后兼破世界紀錄，首棒的妮根史密夫更刷新女子100米背泳世績。另外，一名匈牙利隊泳手在世界賽期間涉性騷擾被捕，目前被禁止離開韓國。