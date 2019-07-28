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港跳繩隊亞洲賽添6金 累積99牌

【明報專訊】前世界紀錄保持者李心怡（圖）昨在荃灣出戰跳繩亞洲賽，於15歲或以上組30秒速度跳以103下為港奪金。港隊昨添6金9銀6銅，累積99面獎牌，當中何芷寧於14歲以下組別膺女子總冠軍。

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