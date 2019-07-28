Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年7月28日星期日
國米濠江挫PSG捧盃 互射12碼贏7:6 新帥干地季前報喜
場邊花絮
馬體會7:3「沉艦」 迪哥大四喜 祖域成皇馬第4名傷兵
奧斯爾哥拉辛拿斯報平安 今可候命
小白首倒戈 神戶兩球負巴塞
沙域勢6.5億投曼聯 前南華射手基士文取8700萬佣金
Out Out轉轉
體壇快訊：碧咸旗下美職新軍首簽兩將
電視精選
港泳隊100混合接力再衝奧 楊珍美破女子50蛙港績 今伙何詩蓓最後一擊
「新水怪」積素掃3金破世績
二少續穿0號 冀助火箭爭冠
港跳繩隊亞洲賽添6金 累積99牌
蘇伊俊戰三人賽晉16強 今爭總決賽資格
下一篇
上一篇
港跳繩隊亞洲賽添6金 累積99牌
prev
next
【明報專訊】前世界紀錄保持者李心怡（圖）昨在荃灣出戰跳繩亞洲賽，於15歲或以上組30秒速度跳以103下為港奪金。港隊昨添6金9銀6銅，累積99面獎牌，當中何芷寧於14歲以下組別膺女子總冠軍。
上 / 下一篇新聞
國米濠江挫PSG捧盃 互射12碼贏7:6 新帥干地季前報喜
場邊花絮
馬體會7:3「沉艦」 迪哥大四喜 祖域成皇馬第4名傷兵
奧斯爾哥拉辛拿斯報平安 今可候命
小白首倒戈 神戶兩球負巴塞
沙域勢6.5億投曼聯 前南華射手基士文取8700萬佣金
Out Out轉轉
體壇快訊：碧咸旗下美職新軍首簽兩將
電視精選
港泳隊100混合接力再衝奧 楊珍美破女子50蛙港績 今伙何詩蓓最後一擊
「新水怪」積素掃3金破世績
二少續穿0號 冀助火箭爭冠
港跳繩隊亞洲賽添6金 累積99牌
蘇伊俊戰三人賽晉16強 今爭總決賽資格
國米濠江挫PSG捧盃 互射12碼贏7:6 新帥干地季前報喜
場邊花絮
馬體會7:3「沉艦」 迪哥大四喜 祖域成皇馬第4名傷兵
奧斯爾哥拉辛拿斯報平安 今可候命
小白首倒戈 神戶兩球負巴塞
沙域勢6.5億投曼聯 前南華射手基士文取8700萬佣金
Out Out轉轉
體壇快訊：碧咸旗下美職新軍首簽兩將
電視精選
港泳隊100混合接力再衝奧 楊珍美破女子50蛙港績 今伙何詩蓓最後一擊
「新水怪」積素掃3金破世績
二少續穿0號 冀助火箭爭冠
蘇伊俊戰三人賽晉16強 今爭總決賽資格
prev
next