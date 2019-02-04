港泳隊100混合接力再衝奧 楊珍美破女子50蛙港績 今伙何詩蓓最後一擊

長池游泳世界賽昨於韓國光州上演第7天賽事，即使混血「小美人魚」何詩蓓休戰，但港隊仍做出兩項香港紀錄。月初剛滿22歲的楊珍美日前因病棄戰女子200米蛙泳，但昨在女子50米蛙泳復出即有突破。她於初賽游出31.61秒，在56人中排名23，雖然無緣躋身晚上的複賽，但以0.13秒優勢刷新江忞懿保持的香港紀錄，是她自4年前首破200米蛙泳港績後，終再於紀錄名單佔一席位。

男女100自接力同日破香港紀錄

而男將何甄陶前天在50米自由泳，雖然無緣刷新自己保持的香港紀錄，但昨日與鄭莉梅、林昭光及譚凱琳，轉戰男女4×100米自由泳接力初賽，即合力游出3分32.55秒，把香港紀錄大幅推前5.12秒。可惜這對新組合最終位列16名，未能游進決賽。港隊「氣袋」卓銘浩在男子1,500米自由泳初賽，則只游出16分03.96秒排名33，較自己保持的香港紀錄慢逾25秒。

港隊今日出戰壓軸一天賽事，預料楊珍美亦會乘勇出擊，伙拍已四度取下東奧資格的何詩蓓，以及「蝶后」陳健樂及歐鎧淳，出戰女子4×100米混合泳接力初賽。港隊若能在18隊中打入前12名，即可取下第5項奧運資格，而歐鎧淳屆時亦會以首棒身分，爭取游出直入東奧的100米背泳A標；何甄陶及林昭光則會領銜在男子組同一項目爭取佳績。