國米濠江挫PSG捧盃 互射12碼贏7:6 新帥干地季前報喜

「雙藍大戰」昨晚於澳門奧林匹克體育中心運動場舉行，季前賽1勝1和不敗的PSG強陣出擊，基利安麥巴比聯同兩名新兵沙拉比亞及安達靴里拉齊正選。

麥巴比被緊盯 新兵靴里拉擔正

昨仗有8853人入場，支持PSG的球迷較多，不過國米甫開賽連番炮製威脅攻門，均被PSG隊長門將艾路拿化解，包括13分鐘出迎接實比列錫的單刀。PSG昨仗改穿熒光橙新作客球衣，麥巴比引球推進時均引起全場歡呼，這法國隊「金童」面對國米嚴密防守，雖難以起腳攻門，但於41分鐘在左路突破博得犯規，沙拉比亞罰球傳中，造就泰路基拿頭槌破網，為PSG受壓下以1球領先半場。

換邊後雙方陸續換人，高甸入替為國米「地標」，其國家隊隊友卡雲尼亦於75分鐘入替麥巴比。麥巴比未有進帳兼零起腳射門，惟憑連番突破，離場時仍獲全場掌聲。正當PSG以為穩操勝券之際，補時3分鐘國米憑後備兵朗高扳平，法定時間踢成1：1平手，需互射12碼分勝負。首5輪雙方各有1人射失，戰至第7輪漢丹洛域第2次「捉到路」撲出，為國米以6：5捧走澳門站冠軍。

國米主帥干地賽後表示，欣喜麾下踢出部署及表現成熟，整體上控制比賽節奏，認為球隊循正確方向發展。PSG主帥杜曹則承認，部分球員狀態未足，遺憾未能取得理想戰果，並讚干地經驗豐富。

PSG續訪華 接戰FC悉尼雷恩

PSG將於周二會到蘇州友賽澳職FC悉尼，周六到深圳出戰法國超級盃對雷恩；國米則於下周日，到英國續戰國冠盃鬥熱刺。

明報記者 余瑋 澳門直擊