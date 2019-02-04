PSG濠江戰國米 尼馬缺陣 麥巴比卡雲尼勢掛帥攻堅

巴黎聖日耳門vs.國際米蘭 晚上19：30開賽

PSG昨公布友賽國米26將名單，包括麥巴比、卡雲尼、達斯拿及馬高華拉堤等，新兵安達靴里拉及沙拉比亞等也隨隊，惟會方證實尼馬因傷狀態不足，需與守將派斯奴甘柏比留在深圳大本營，作個人體能訓練，肯定避戰國米。

麥巴比卡雲尼與球迷打成一片

PSG昨午抵澳門，下午5時在澳門奧林匹克體育中心，展開「中國之行」操練近兩小時，其間球迷不時高呼「PSG加油」，麥巴比及卡雲尼更成焦點，前者不時笑容可掬，與球迷擊掌，而且在對練中建功。卡雲尼則曾與隊友碰撞後倒地，幸最後只屬虛驚一場。他又與隊友一起有求必應，為球迷簽名，表現十分親民。

PSG踢罷今仗，下周二會到蘇州友賽澳職球隊FC悉尼，翌日將有堤亞高施華、迪馬利亞、馬昆奴斯哥利亞、里安度柏利迪斯等4名南美兵歸隊，備戰下周六重臨深圳，在法國超級盃對陣雷恩，惟由於尼馬上季尾被罰停賽3場，故對雷恩需坐波牢。此外，PSG據報將日內收購愛華頓中場伊祖沙古爾，但這塞內加爾國腳剛戰畢非洲國家盃，相信不會東來。

國米會長張康陽：不會留用伊卡迪

國米昨晚進行夜練，約至9時半才結束，會長張康陽昨回應被新帥干地棄用的莫路伊卡迪的前途道：「他是優秀的球員，一個好人，過去曾以很多入球協助球隊。我們肯定會為他找出一個好的解決方案。」然而張康陽重申沒有留用這名阿根廷前鋒的計劃。而巴西隊後衛祖奧米蘭達已與球隊解約，加盟中超江蘇蘇寧。