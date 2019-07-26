港青躍回正軌膺世冠 跳繩挽雙失 劉盼晞亞洲賽主場爭威

文：方嘉豪

娛人娛己需要平台，但劉盼晞（Gag）初中時期沒遇到。因為學校不設跳繩隊，自己學業也跟不上，書讀了4年仍在中二，他5年前因沒有歸屬感而輟學，起初也沒有目標，只牢牢抓住最後一根稻草：「跳繩總算給我正常的生活，最少都見下人，與外界有交流，不會變隱青。」

教練成重拾學業轉捩點

他漫無目的地生活，港隊教練馬志恆都看在眼裏。Gag回憶當時馬sir察覺他太得閒，經常邀約打機，閒談中得悉Gag無書讀，安排他到咖啡店見工。因學歷不足遭嫌棄，Gag唯有重拾書本，翌年插班讀中四，直至去年文憑試畢業，完成對這個副業的基本要求。

當然，21歲的Gag從沒有一刻想過放低條繩，「因為興趣認識到馬sir，令我學業回復正常。跳繩影響人生，不是沒可能」。繼續為夢想努力的他亦獲回報，去年在上海出戰跳繩世界賽，先於速度賽創下個人最佳，再在花式賽力壓兩名隊友，贏得個人賽金牌，成為世界冠軍。昨日起一連4天，Gag在荃灣體育館出戰亞洲賽，與4名隊友力爭衛冕團體賽。不過對他來說，最享受的還是不計分的表演。

雖登世界之巔 愛娛人多於比賽

年少時參與話劇，Gag這個暱稱也是師姐見他常搞「爛Gag」而改，他不介意，因為想別人容易記得他。而3年前的新年，他獲另一港產世界冠軍何柱霆邀請，相約在旺角街頭表演，最終成立一個跨會的表演隊。他說：「表演比較自由，又不擔心『撠』繩。觀眾有歡呼聲和掌聲，看得開心，自己便會滿足。」