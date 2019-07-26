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2019年7月26日星期五
港女泳隊再奪東奧資格 4×200自過關 何詩蓓擁4項入場券
曼聯挫熱刺 季前遠東4連捷 紅軍遭士砵亭逼和 美洲行3仗不勝
馬體會要求暫停巴塞註冊基沙文
華美倫勢離巴塞投神戶勝利船
Out Out轉轉
曼城離港 半百球迷酒店「最後衝刺」
南區簽三大本土射手 銳意增鋒力
陳婉婷領中國女足U16贏濰坊盃 放眼亞少盃
電視精選
港青躍回正軌膺世冠 跳繩挽雙失 劉盼晞亞洲賽主場爭威
港隊首天主場破3亞洲紀錄
攜佐治亮相 利安納冀助快艇首奪總冠軍
體壇快訊：滿貫主力費格遜復出鬥南華
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【明報專訊】（請看附圖）
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