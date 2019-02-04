港女泳隊再奪東奧資格 4×200自過關 何詩蓓擁4項入場券

長池游泳世界賽昨於韓國光州展開第5天賽事，「小美人魚」何詩蓓前晚在200米自由泳位列第4名，創下自己保持的港隊歷來最佳，昨早轉戰4×200米自由泳及100米自由泳。在接力賽，鄭莉梅出戰首棒，緊接何詩蓓助港隊升上小組第4位，何南慧及歐鎧淳再為港接力，4名女將以8分04.98秒合力取得11名。

因世界賽取前12名直入明年東京奧運，即使港隊錯過前8名入決賽，亦穩袋這項奧運資格。港隊已奪4張東奧入場券，包括何詩蓓的100米及200米自由泳，以及她日前與何南慧、鄭莉梅及譚凱琳，奪得4×100米自由泳資格。

下周混合接力再闖奧

何詩蓓昨早同樣出戰100米自由泳初賽，游出53.81秒後以第12位晉級，晚上於複賽將時間推前0.36秒，以53.45秒並列第10名，慢並列第7的兩名泳手0.14秒，錯失決賽席位，亦未能繼6月再破自己保持的53.32秒香港紀錄。經過連日來多場硬仗後，她將可休息兩天，或會在下周日再度上場，轉戰女子4×100米混合接力，爭取前12名再闖奧運。港隊今日將有17歲小將何南慧再上場，衝擊自己保持的800米自由泳香港紀錄，而新晉男飛魚何甄陶亦會出戰50米自由泳，有望繼本月初世界大學生運動會，再破香港紀錄。

澳洲隊破女子200自接力世界紀錄

另外，中國隊昨晚在女子4×200米自由泳決賽，以7分46.22秒得「梗頸四」，保持10年的7分42.08秒世界紀錄，亦被澳洲隊游出快0.58秒的時間打破。