何詩蓓200米自再破港績 世界賽第4寫歷史 僅慢亞洲紀錄0.13秒

港隊昨日續於韓國光州出戰世界賽，21歲的何詩蓓前晚在複賽以總成績第3位過關，昨晚於決賽做出1分54.98秒，慢季軍的瑞典隊名將施約唐0.20秒，與獎牌擦身而過。她在首50米曾排在第3位，但中段遭對手趕過，力追下再刷新自己前晚寫下的1分55.58秒香港紀錄，與日本隊星將池江璃花子的亞洲紀錄，亦只差0.13秒。

今轉戰百米自由泳

何詩蓓兩年前在上屆世界賽，首闖決賽成為香港第一人，最終以第5名謝幕。她昨仗雖失落獎牌，仍改寫港隊於世界賽的歷史佳績。這名港隊獎牌希望今日轉戰100米自由泳，同樣會以香港紀錄保持者身分在初賽第10組上陣，同組有此項世界紀錄保持者施約唐，還有澳洲隊的奧運冠軍級人馬嘉蒂甘寶。

歐鎧淳50米背泳位列18無緣複賽

港隊昨早在各項初賽未能再創驚喜，其中星將歐鎧淳在女子50米背泳，做出28.31秒排名18，與第16位泳手只差0.02秒，因而錯過前16人合演的複賽。她無緣乘上月勇態再破27.98秒的香港紀錄，下周日將出戰女子4x100米混合接力，首棒登場衝擊100米背泳A標，以換取明年東京奧運的入場券。港隊今日尚會出戰女子4x200米自由泳初賽，預料日前為港取下4x100米自由泳東奧資格的17歲小將何南慧，亦會再上場爭晉級。