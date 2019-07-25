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2019年7月25日星期四
利萊辛尼轟兩球 曼城強陣6：1炒傑志 逾2萬人見證 羅梓駿生涯首球主場破蛋
金東進掛靴 哥帥贈38號藍月球衣
藍月大軍襲港 球迷情難自控
巴利助皇馬挫廠兵 施丹：仍會棄用
祖雲挫國米 C朗保方膺功臣
紐卡素破紀錄斥3.9億簽祖連頓
電視精選
何詩蓓200米自再破港績 世界賽第4寫歷史 僅慢亞洲紀錄0.13秒
孫楊不滿英泳手拒合照 斥對方輸家齊被警告
港花劍男隊闖東奧在望 總教練冀下季世盃搶分穩排名
伍家朗日本賽輕鬆晉16強 鄧謝配混雙敗陣無緣次圈
李拿特迪羅辛棄戰籃球世盃
梅利昆仲出戰華盛頓網賽雙打
美斯批南美足協貪腐被罰款 世盃外首仗停賽
東奧獎牌出爐 回收電子廢料製造創先河
體壇快訊：歐鎮銘多哈賽封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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