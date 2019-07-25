巴利助皇馬挫廠兵 施丹：仍會棄用

皇馬後衛拿祖費南迪斯開賽8分鐘，便在禁區內犯手球被判12碼及領紅，阿仙奴前鋒拿卡錫迪操刀得手，其隊友奧巴美揚於23分鐘射成2：0，但守將柏柏斯達夫普路斯之後「兩黃一紅」。下半場上陣的加里夫巴利及馬高阿辛斯奧，各入一球為皇馬扳平，但後者入球後不久觸傷左膝被抬出場。兩軍其後未能改寫紀錄，巴利在互射12碼失手，但皇馬最後仍以3：2勝出。

阿辛斯奧恐長唞 施巴路斯勢留隊

施丹說：「巴利今次披甲，這是我的決定。他今天想與我們一起作戰，此際一切沒變。」阿辛斯奧則證實左膝前十字韌帶和外側半月板斷裂，需做手術勢長唞。據報今夏傳言離隊的占士洛迪古斯、盧卡斯華斯基斯及丹尼施巴路斯等，都因阿辛斯奧受傷事件而令轉會暫停。

阿仙奴原本希望今日宣布借用22歲的丹尼施巴路斯，但施丹就此說：「這仍未成事，我們需多觀察數天。」阿仙奴領隊艾馬利則稱，球隊返英後，拒絕出征的守將哥斯尼不會歸隊，需續留U23隊練習。